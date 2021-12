Der Winter kommt: Auf den Sturm folgt Schnee bis ins Flachland

Anzeige

Hamburg. Spätestens jetzt heißt es: warm anziehen! Sturmtief „Daniel“ zieht von Nordwesten her in Richtung Osten über Deutschland hinweg. „Vor allem die Küsten sind betroffen“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auf seiner Westseite schiebt das Tief die stärksten Böen vor sich her, die Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde aufweisen können. Am stärksten trifft es die deutsche Nordseeküste.

Für diese hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am Mittwoch sogar eine Sturmflutwarnung herausgegeben. Insbesondere das Wesergebiet, die ostfriesische Küste und das Elbgebiet sind betroffen. Für Schmidt allerdings kein Grund zur übermäßigen Sorge: „Die Warnung muss herausgegeben werden, weil die Grenzwerte überschritten wurden, es ist aber nichts Gravierendes.“ Zu erwarten sei, dass die See in den Hafengebieten über die Ufer trete. Am Donnerstag beruhige sich die Lage schon wieder.

„Daniel“ sorgt für Sturm und Glätte, „Eddi“ für Schnee

Tief „Daniel“ hinterlässt nach seinem Abzug ins Baltikum eisige Temperaturen. Schon der in der Nacht auf Donnerstag kann es in höheren Lagen zu Frost kommen. Einen Tag später fallen die Temperaturen auch in tieferen Lagen unterhalb des Gefrierpunktes, daher kann es weit verbreitet Graupelschauer und Straßenglätte geben. Am Freitag zieht dann Tief „Eddi“ über das Land. Nach einem verregneten Samstag wird es Sonntag „schneien bis runter in die tiefen Lagen“, wie Schmidt vorhersagt.

Der Meteorologe betont, dass es sich bei „Daniel“ um kein außergewöhnliches Ereignis handelt: „Das ist in dieser Jahreszeit völlig normal.“ Dennoch erfordern die Umstände besondere Vorsicht. So kam es bereits zu Beginn der Woche in Süddeutschland nach einem Wintereinbruch zu vielen Verkehrsunfällen.

Auf Nachfrage des RND rät ADAC-Sprecherin Katharina Luca den Autofahrern: „Sind Stürme angekündigt, sollten sich Autofahrer schon vor Fahrtantritt darauf einstellen und baumreiche Strecken meiden.“ Bereits bei Windgeschwindgeiten von 29 bis 38 Kilometern pro Stunde solle man vorsichtig fahren. Und ab Windstärke zehn (89 bis 102 Kilometer pro Stunde) das Auto oder Motorrad stehen lassen. „Es können immer Äste oder andere Gegenstände auf die Fahrbahn fallen und man weiß nie, wie die anderen Verkehrsteilnehmer beispielsweise auf eine Böe reagieren.“

Bahnreisende sollten zumindest in Norddeutschland am Mittwochabend und am Donnerstag im Blick behalten, ob die gewünschte Zugverbindung möglicherweise vom Sturm beeinträchtigt wird. Dahingehende Prognosen können nicht abgegeben werden. Aber: „Wir werden bei so einer Witterung natürlich besonders darauf achten, dass wir sehr schnell reagieren und Informationen über Ausfälle und Verspätungen sofort über die Bahn-App und andere Kanäle weitergeben“, so eine Bahnsprecherin.