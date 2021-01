Wetter bleibt nasskalt - an den Alpen gibt es auch Sonnenschein

Anzeige

Offenbach. In Deutschland setzt sich das triste Wetter in den nächsten Tagen an vielen Orten fort. Im Bergland und in Teilen Süddeutschlands zeigt sich der Winter aber auch von seiner schöneren Seite. Während sich der Schnee dort vielerorts sammelt, taut er in tieferen Lagen schnell weg, es bleibt nasskalt und matschig, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Nahezu überall seien frostige Nächte mit Glättegefahr zu erwarten.

Am Donnerstag präsentiert sich der Himmel laut DWD zunächst dicht bewölkt. Von Norden und Nordwesten bis zum westlichen und zentralen Mittelgebirgsraum kommt es zu Schneefällen. Auch Schneeregen oder Regen wird erwartet. Im Süden und Südosten lässt der Schneefall nach. Südlich der Donau werden den Prognosen zufolge Auflockerungen erwartet, an den Alpen ist es teils heiter. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 4 Grad, im höheren Bergland herrscht Dauerfrost.

Am Freitag bleibt es demnach zumeist stark bewölkt, gelegentlich kommt es zu leichten Schneefall oder schwachen Schneeschauern, die sich an den Küsten und in tiefen Lagen teils mit Regen vermischt. An den Alpen soll sich zwischen Wolkenfelder die Sonne zeigen, dort bleibt es trocken. Die Höchstwerte bleiben weiterhin bei 0 bis 4 Grad. Am Samstag fällt laut den Meteorologen nur noch vereinzelt etwas Schnee. Längerer Sonnenschein wird direkt an und in den Alpen erwartet.