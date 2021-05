Wetterdienst-Bilanz: Das Frühjahr 2021 war viel zu kühl

Anzeige

Anzeige

Offenbach. Der Frühling 2021 war deutlich zu kühl. „Damit endete die seit 2013 andauernde Serie zu warmer Frühjahre in Deutschland“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach berichtete. Vor allem kühle Nordwinde im April und der Zustrom frischer Meeresluft im Mai hätten das Temperaturniveau gedrückt, berichteten die Meteorologen nach einer ersten Auswertung der rund 2000 Messstationen des DWD.

Sonnenscheindauer höher

Die Niederschlagsmenge blieb trotz des verregneten Mai unter dem vieljährigen Mittel. Die Sonnenscheindauer war sogar geringfügig höher als das Soll.