Hoffnung auf weiße Weihnacht schwindet - außer in einer Region

Der Traum von einer weißen Weihnacht 2021 lebte bis zuletzt. Eine Kaltfront bringt derzeit niedrige Temperaturen nach Deutschland. Laut Meteorologe Jürgen Schmidt von „Wetterkontor“ wird es zum Fest aber wieder etwas wärmer. „Ab dem 23. Dezember kommt mildere Luft nach Deutschland“, sagt er am Montag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Hoffnungen auf eine weiße Weihnacht sind damit so gut wie dahin.

An Heiligabend prognostiziert der Experte mildes, teilweise regnerisches Wetter. „Im Südwesten werden Temperaturen um die zehn Grad herrschen“, erklärt Schmidt. Nur im äußersten Norden, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, könnte es vereinzelt zu Schneefällen kommen. Dort hänge dann nämlich noch Kaltluft fest. „Das sind neben den Hochlagen in Süddeutschland die einzigen Regionen, die Chancen auf Schnee an Heiligabend haben“, sagt der Meteorologe.

Schmidt: „Weiße Weihnachten wenn nur im Norden“

Wie sich die Wetterlage über die Feiertage entwickelt, sei noch nicht ganz klar. „Da gehen die Wettermodelle etwas auseinander“, erklärt Schmidt. Schnee sei demnach aber im Nordosten und Osten möglich, da die Kaltluft aus dem Norden weiter Richtung Süden zieht. Ähnlich wird die Situation am zweiten Weihnachtsfeiertag sein. Es kühle sich insgesamt etwas ab, aber eine Chance auf Schnee haben dem Experten zufolge wieder nur Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Schmidt fasst zusammen: „Weiße Weihnachten sind wenn nur im Norden möglich. Im Süden, Westen und Osten wird es eher mild.“

Kalte Temperaturen bis zum 23. Dezember

Bis zum Weihnachtsfest bleibt es am Dienstag und Mittwoch aber erstmal weiter kalt. Es herrschen Höchsttemperaturen wenig über null Grad. In der Nacht kühlt sich die Luft auf um minus fünf Grad ab, bevor am 23. Dezember die mildere Luft die Oberhand gewinnt. Bis dahin ist mancherorts Schneefall möglich.