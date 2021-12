Plusgrade im Süden, Minusgrade im Norden: Der große Temperaturunterschied an Weihnachten

Anzeige

Anzeige

Eine traurige Nachricht gleich zu Beginn: Eine flächendeckende weiße Weihnacht wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Das gab es zuletzt 2010. In Deutschland haben dennoch immerhin einige Region eine Chance auf Schnee zum Fest. Im Norden könnte es ein wenig schneien, im Süden ist es allerdings zu mild für Schnee, wie Sebastian Schappert aus der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch sagte.

Weiße Weihnacht in Vorpommern und Nordbrandenburg

Anzeige

Gut sieht es Schappert zufolge aus für Vorpommern und im Norden Brandenburgs. Dort könnte am Vormittag des Heiligen Abends mehr Schnee dazukommen. „Aus den wenigen Zentimetern können dann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt strichweise auch zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee werden. Weiße Weihnachten dürfte in diesen Regionen also gesichert sein.“

Anzeige

Kein Schnee im Süden - bis zu zehn Grad

„In der Mitte und im Süden fällt das Weihnachtsfest jedoch eher grün-grau aus“, sagte Schappert. Es kann regnen, aber bei Höchstwerten von bis zu zehn Grad Celsius am Freitag und Samstag werde wohl kaum „Weiße-Weihnachts-Stimmung“ aufkommen: „Bei einer Schneefallgrenze von 1400 bis 1800 Metern muss man schon auf die höheren Alpengipfel, um in den Genuss von Schneefall zu Weihnachten zu kommen.“

Anzeige

Im äußersten Norden bleibe es im Laufe des Samstags meist niederschlagsfrei. „Dort wird die Schneedecke bei Temperaturen im leichten Dauerfrostbereich aber konserviert“, sagte Schappert. Am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag schwächen sich die Niederschläge weiter zunehmend ab - und dann wird es richtig kalt. „Nachts kann es in diesen Regionen über dem Schnee sogar bei strengem Frost unter minus zehn Grad klirrend kalt werden“, erklärte der Meteorologe.

Temperaturgefälle bleibt bestehen

Wie es am zweiten Weihnachtstag weitergeht, war noch nicht ganz klar. Zwar herrsche unter den verschiedenen Wettermodellen mittlerweile etwas mehr Einigkeit, sagte Schappert. Es gebe aber noch immer „einige Unsicherheiten“ in den Vorhersagen. „Prinzipiell besteht weiterhin ein Temperaturgefälle vom Nordosten bei Dauerfrost nach Südwesten bei bis zu plus neun Grad am Oberrhein.“