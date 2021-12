Zum Jahreswechsel wird es ungewöhnlich warm: Bis zu 17 Grad an Silvester

Anzeige

Zu Beginn der Woche ist vielerorts noch mit extremer Glätte zu rechnen. Die eisigen Wintertage sind dann spätestens ab Mittwoch jedoch vorerst vorbei, prognostiziert Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom „Wetterkontor“. „An Silvester sind dann sogar bis zu 16, 17 Grad möglich“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Montag.

Wetter an Silvester: Warme Luft vertreibt kalte Luftmassen

Derzeit haben sich in Deutschland in vielen Regionen und den höheren Lagen kalte, trockene Luftmassen etabliert. „Jetzt kommt von Westen die atlantische Tiefdrucktätigkeit wieder in Gang“, so Schmidt. In Kombination mit Wind werde dann milde Luft nach Deutschland transportiert, die dann auch flächendeckend die Kälte austreibe.

Am Dienstag sind dann in Teilen Deutschlands bereits bis zu 13 Grad möglich. An Silvester und Neujahr gäbe es tagsüber hauptsächlich zweistellige Temperaturen. „Wir werden einen extrem milden Jahreswechsel bekommen“, erklärt Schmidt. „Da wird es Temperaturen zwischen zehn und 16, teilweise sogar bis zu 17 Grad geben.“ Selbst in der Silvesternacht fallen die Temperaturen demnach kaum unter zehn Grad.

„Es sieht nicht so aus, als ob der Winter in den ersten Januartagen zurückkommt“, so der Meteorologe. „Vor dem ersten Januarwochenende wird sich da nicht viel ändern.“

Wetter an Silvester: Ungewöhnlich mild für die Jahreszeit

Die milden Temperaturen sind für den Winter eher unüblich. „Das Temperaturniveau ist schon extrem für diese Jahreszeit“, so Schmidt. Die Temperaturen befänden sich laut dem Meteorologen sogar im höchstmöglichen Bereich. „Dass wir schon öfter milde Jahreswechsel hatten, ist nicht ungewöhnlich,“ betont der Experte. „Aber dass er so extrem wird, ist bisher noch nicht so häufig aufgetreten in den letzten Jahren.“