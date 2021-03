Wetter: Frühsommerliche Temperaturen bis 25 Grad – viel Sonne an Ostern

Anzeige

Hannover. Kurz vor Ostern legt sich das Wetter in Deutschland richtig ins Zeug und zeigt sich von seiner schönen Seite. In der Karwoche klettern die Temperaturen in einigen Regionen auf bis zu 25 Grad, etwas kühler geht es dann in die Osterfeiertage, die deutschlandweit aber freundlich und sonnig werden.

„Dienstag und Mittwoch werden zwei schöne Tage. Wer sie genießen kann, sollte das tun“, sagte Diplommeteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst „Wetterkontor“ dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zur Wochenmitte bringe Hoch Nicole dem Südwesten die ersten Frühsommertage, bis auf 25 Grad kletterten die Temperaturen am Dienstag und Mittwoch. Auch im Osten seien Temperaturen bis 25 Grad möglich.

Osterwochenende wird kühler, aber freundlich

Am Donnerstag bleibt es im Süden des Landes weiter freundlich, in Stuttgart und Freiburg können es noch einmal 25 Grad werden. Den Norden erreicht dagegen bereits kühlere Luft von der Nordsee.

Am Freitag liegen die Temperaturen im Norden zwischen acht und 16 Grad. Im Süden sind in Richtung Alpen Schauer möglich, ansonsten bleibt es weiterhin freundlich. Allerdings sorgt die kühlere Luft aus dem Norden dafür, dass es zum Osterwochenende fünf bis zehn Grad kühler wird als unter der Woche, so Schmidt.

Nach Ostern kommt das Aprilwetter

Am Karsamstag und Ostersonntag wird es deutschlandweit schön. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen neun und 17 Grad. Am Sonntag werden Temperaturen zwischen zwölf und 20 Grad erreicht. Die Nächte werden allerdings noch einmal frostig kalt, das gelte besonders für die Nacht von Freitag auf Samstag, so Schmidt. „In den Nächten von Donnerstag bis Samstag sollten empfindliche Blumen deshalb lieber noch einmal drinnen bleiben.“

Mit der neuen Woche beginnt das typische Aprilwetter. Bereits der Montag wird eher wechselhaft, von Westen ziehen die ersten Regenschauer übers Land. Nur ganz im Osten und im Südosten Bayerns bleibt es trocken.