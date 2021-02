Am Wochenende viel Sonne, dann noch mehr Schnee und gefährlicher Eisregen

Anzeige

Hannover. Nach tagelangem Dauerfrost und extremen Schneefällen entspannt sich die Wetterlage in Deutschland kurzfristig. „Uns erwartet am Wochenende unter Hochdruckeinfluss überwiegend trockenes und oft sonniges, aber weiterhin sehr kaltes Winterwetter mit strengem Nachtfrost in weiten Teilen Deutschlands“, sagt Stefan Zender vom Wetterdienst Wetterkontor.

Acht bis zehn Sonnenstunden dürften es am Samstag und Sonntag werden. „Das wird das schönste, sonnigste Wochenende seit November“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Mancherorts scheint die Sonne von Freitag bis Sonntag bis zu 30 Stunden lang. Zum Vergleich: Im gesamten Januar 2021 gab es je nach Region nur 33 Sonnenstunden.

Zu Wochenbeginn kann sich das Hoch aber nicht mehr gegen ein Tiefdrucksystem über dem Atlantik durchsetzen: Am Montag ziehen dichte Wolken auf und in der Mitte und im Osten Deutschlands schneit es wieder. Vor allem im Westen und Nordwesten fällt dagegen Regen oder gefrierender Eisregen. „Es kann also zu einer gefährlichen Lage kommen“, sagt Zender.

Ab Montag wird es gefährlich auf den Straßen: Das rät der ADAC

Eine weitere Gefahr birgt Schnee, der tagsüber geschmolzen ist, und nachts wieder gefriert. „Autofahrer sollten besonders umsichtig unterwegs sein, also besonders bremsbereit sein und größeren Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten“, rät Johannes Boos vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC). Das gelte vor allem beim Überholen von Radfahrern. Grundsätzlich empfehle es sich, eine Wolldecke, Mütze und Handschuhe im Auto dabei zu haben, um für längere Wartezeiten in Staus gewappnet zu sein.

Der Wintereinbruch hat in den vergangenen Tagen bereits für chaotische Verhältnisse auf den Straßen gesorgt: Die Zahl der Staus stieg laut ADAC um 144 Prozent. Besonders deutlich sei auch der Anstieg bei den Staulängen: Sie seien am Wochenende dreimal so hoch und unter der Woche mehr als viermal so hoch wie im Durchschnitt gewesen.

Besonders schlimm war die Situation in der Nacht zu Dienstag auf der A 2 bei Bielefeld in Nordrhein-Westfalen: Dort bildete sich ein Stau mit einer Länge von 37 Kilometern, teilweise harrten die Fahrer fast 24 Stunden lang in ihren Fahrzeugen aus.

Ist das der letzte Wintereinbruch im Frühjahr 2021?

Ob die Wintereinbruch zu Wochenbeginn der vorerst letzte ist, lässt sich laut Meteorologe Jung noch nicht genau voraussagen: „Aber wir gehen nun Richtung 1. März. Da haben solche kalten Luftmassen immer weniger Chancen.“ Außerdem sei es schon jetzt lange hell, die Sonne werde immer stärker.

