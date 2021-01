Wetter am Wochenende: Sonne und kaum Neuschnee

Anzeige

In Deutschland lockert sich das triste Wetter am Wochenende etwas auf. Insgesamt wird es trockener und freundlicher. „Die Wolkendecke ist nicht mehr so kompakt, sodass vermehrt die Sonne durchscheint”, sagt Diplommeteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Während der Himmel am Donnerstag noch bei Schneeregen vielerorts dicht bewölkt ist, zeigt sich der Winter in den nächsten Tagen vor allem südlich der Donau von seiner schönen Seite. In den Alpen blitzt laut Schmidt die Sonne hervor. Am Wochenende wird kein neuer Schnee hinzukommen und in den tieferen Lagen schnell wegtauen.

Kalte Tage und frostige Nächte

In anderen höheren Lagen sieht es in einigen Regionen, wie zum Beispiel im Mittelgebirge, anders aus. Hier bleibt es durchweg winterlich. „Im Harz und von der Ostsee bis zum Erzgebirge ist mit einem Zentimeter Neuschnee zu rechnen”, sagt der Wetterexperte dem RND.

Insgesamt bleibt es deutschlandweit kalt. Die Temperaturen liegen vielerorts bei einem Grad und in den tieferen Regionen bei zwei bis drei Grad über Null. Im höheren Bergland oberhalb von 300 Metern, beispielsweise im Allgäu, droht weiterhin Dauerfrost.

Auch die Nächte bleiben laut Wetterkontor bei Temperaturen von teilweise minus zehn Grad weiter frostig. Deutschlandweit ist mit glatten Straßen zu rechnen.

Ab Sonntagmittag verschlechtern sich die Wetteraussichten wieder. „An der Küste und im Mittelgebirge kann es zu neuen Schneefällen und Regen kommen”, so Schmidt zum RND.