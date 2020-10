Wetter am Wochenende: Jetzt kommt der Goldene Oktober

Anzeige

Bunte Blätter, Sonnenschein und der einzigartige Geruch nach Herbst: Der Goldene Oktober steht vor der Tür. Wie der Metereologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor erklärt, soll es am Sonntag nochmal richtig schön werden. Der Wetterexperte sagt besonders für den Osten und den Süden einen “sehr schönen Tag” voraus. „Der über die Donau ziehende Frühnebel ist bis zum Mittag weg" so Schmidt. Das verspreche einen Goldenen Oktober - mit Temperaturen um die 20 Grad.

Allerdings ziehe im späteren Verlauf über den Südwesten Regen auf, der sich dann über den Westen und Nordwesten ausbreite. „Dafür ist ‚Lucy‘ verantwortlich, ein Orkantief, das zwischen Schottland und Island liegt“, wie Schmidt erklärt.

Kein Wintereinbruch bis Ende des Monats

Bereits am Samstag ist mit milden Temperaturen zu rechnen, sagt er. “Es ist nochmal durchwachsen, es kann also nochmal Schauer geben", so Schmidt. Der Tag zeichne sich eher durch einen Sonne-Wolken-Mix aus, vor allem an der Küste seien die Wolken dichter.

Der Meterologe empfiehlt, das Wochenende noch einmal in vollen Zügen zu genießen. Denn zum Beginn der kommenden Woche gehen die Temperaturen merklich zurück, außerdem prognostiziert Schmidt mehr Regen. Trotzdem heißt es erstmal noch Gummistiefel statt Winterjacke: “Bis Ende des Monats ist nicht mit einem Wintereinbruch zu rechnen."