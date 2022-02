Hoch „Ingo“ vertreibt die Wolken: Sonne und zweistellige Temperaturen am Wochenende

Anzeige

Offenbach. Hoch „Ingo“ sorgt am Wochenende für ruhiges Wetter und warme Temperaturen. Am Samstag und Sonntag steht neben wenigen Wolken und ein bisschen Nebel viel Sonne auf dem Programm. „Ausgiebigeren Aktivitäten an der frischen Luft steht somit nichts entgegen“, sagte Meteorologe Sebastian Altnau von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes am Freitag.

Während es am Samstag noch bei drei bis acht Grad bleibt, wird es am Sonntag mit sechs Grad in den östlichen Mittelgebirgen und bis 14 Grad am Oberrhein deutlich milder. „Vor allem im Westen kann man so beim Sonntagsspaziergang zu einer dünneren Jacke greifen“, sagte Altnau.

Nächste Woche verabschiedet sich „Ingo“ nach Osteuropa, dann übernehmen zum Beginn der neuen Arbeitswoche wieder Tiefdruckgebiete die Regie. Es wird unbeständiger und zeitweise regnerisch.