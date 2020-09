Anzeige

Sonnig, meist trocken und warm wird das Wetter am Wochenende in Deutschland. Dafür sorgt ein anhaltender Hochdruckeinfluss, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte. Nur im Süden und Südwesten kann es demnach vereinzelt auch mal etwas Regen geben. Teils sind Temperaturen von mehr als 25 Grad möglich. In den Nächten kann es aber empfindlich kalt werden.

Südwesten sogar bis 28 Grad

Bei viel Sonne erreichen die Höchstwerte laut DWD am Samstag 19 bis 24 Grad, im Südwesten sogar 24 bis 28 Grad. In der Nacht zu Sonntag geht es allerdings auf 13 bis 8 Grad im Westen und Südwesten, sonst auf 10 bis 4 Grad herunter. Tagsüber scheint am Sonntag vor allem über dem Norden Deutschlands die Sonne. Die Höchsttemperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad, im Südwesten auf bis zu 27 Grad.

In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen wieder deutlich. Tiefstwerte von 12 bis 4 Grad sind laut DWD möglich. Doch auch der Beginn der neuen Woche soll bei wenig Regen wieder warm und trocken werden.