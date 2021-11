Orkanböen und Flutwarnung: Sturmtief „Daniel“ zieht über den Norden

Anzeige

Offenbach. Mit Tief „Daniel“ kommen zur Wochenmitte Wind, Regen - und mancherorts milde Temperaturen nach Deutschland. In einigen Regionen könnten sogar Werte im zweistelligen Bereich für eine kurze Unterbrechung der winterlichen Kälte sorgen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Verbreitet dürfte starker bis stürmischer West- bis Südwestwind über die Republik wehen. Im Norden muss teils mit schweren Sturmböen gerechnet werden, heißt es. Auf Berggipfeln und an der Nordsee könnten zudem Orkanböen aufziehen.

Meteorologen erwarten insbesondere an der niedersächsischen Küste und auf den Inseln schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 90 Stundenkilometer. „Das Sturmfeld kommt am Morgen von Westen herein im Binnenland und an der Nordsee“, sagte eine Meteorologin des DWD in Hamburg am Dienstag. Im Tagesverlauf nehme der Sturm vor allem an der Nordsee zu und erreiche einen Höhepunkt am Nachmittag und Abend. Bei wenigen Wolkenlücken werde es auch im Binnenland zwischen dem Emsland bis hin zur Grenze nach Sachsen-Anhalt stürmisch, sagte die Expertin. Dort sind laut Vorhersage Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern aus südwestlicher Richtung zu erwarten.

Orkanartige Böen an der Küste

Unmittelbar an der Küste und auf den Inseln seien am Mittwochabend auch Unwetter durch orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometer nicht auszuschließen - noch seien die Wettermodelle aber nicht eindeutig, inwieweit diese Wetterlage eintreffen werde, sagte die DWD-Meteorologin am Dienstagmittag.

Für die niedersächsische Nordseeküste besteht laut dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Mittwochabend die Gefahr einer leichten Sturmflut. Nach Angaben des Sturmflutwarndienstes der Behörde am Dienstag kann das Abendhochwasser bei Windstärke acht aus nordnordwestlicher Richtung um einen bis eineinviertel Meter höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten dann überflutet werden.

Schmuddelwetter auch am Mittwoch

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es dem Wetterdienst zufolge zunächst bedeckt mit weiteren Niederschlägen. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und minus zwei Grad. Daher bestehe Glättegefahr.

Tagsüber soll der Himmel vor allem im Norden auflockern. Im Osten weht den Angaben zufolge zunächst mäßiger Westwind mit starken Böen, an der Küste lassen die stürmischen Böen hingegen allmählich nach. In der Mitte Deutschlands bleibt es bis zum Nachmittag bewölkt, die Niederschläge ziehen nach Süden. Dort könnte es regnen, in höheren Lagen schneien. Die Höchstwerte liegen den Meteorologen zufolge bei zwischen minus einem und sieben Grad.