Wette unter Männern endet mit Großeinsatz: Mann aus der Ostsee gerettet

Anzeige

Anzeige

Travemünde. In Travemünde ist es am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz gekommen. Eine Frau hatte ihren 34 Jahre alten Lebensgefährten als vermisst gemeldet, nachdem dieser in die Ostsee gegangen und nicht mehr zurückgekehrt war, berichteten die „Lübecker Nachrichten“ (LN).

Mann will für Wette bis nach Mecklenburg-Vorpommern schwimmen

Die Suche konnte jedoch schnell beendet werden: Ein Segelboot verständigte kurze Zeit später die Wasserschutzpolizei und berichtete, dass der 34-Jährige wohlauf an Bord genommen worden sei.

Anzeige

Wie ein Sprecher der örtlichen Polizei den „LN“ sagte, habe es sich bei dem gefährlichen Schwimmausflug um einen Wetteinsatz gehandelt: „Es war eine Wette unter Männern.“ Der 34-Jährige habe beweisen wollen, dass er bis nach Mecklenburg-Vorpommern schwimmen könnte. Die Polizei mahnte: Die Überquerung des Fahrwassers und die Temperaturunterschiede im Wasser sind für Schwimmer viel zu gefährlich.