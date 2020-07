Wesel: Kleinflugzeug stürzt auf Mehrfamilienhaus in NRW - zwei Tote

Anzeige

Wesel. Ein Kleinflugzeug ist am Samstagnachmittag in Wesel (Nordrhein-Westfalen) auf ein Wohnhaus gestürzt, wie zunächst die „Rheinische Post“ berichtete. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) kamen bei dem Unglück zwei Menschen ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Polizei und Feuerwehr bestätigen den Absturz des Kleinflugzeuges. Es sei in ein Mehrfamilienhaus in einem Wohngebiet im Norden der Stadt gestürzt. Die Einsatzkräfte hätten den Bereich um den Unglücksort weiträumig abgesperrt.