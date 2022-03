Auto stürzt in den Rhein: drei Leichen geborgen

Anzeige

Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein in Wesel ist der Wagen mit drei männlichen Leichen am Dienstag geborgen worden. Das berichteten ein Polizeisprecher und ein dpa-Reporter am Dienstag vom Einsatzort.

Der Wagen war mit wohl fünf Insassen am Montagabend gegen 19.15 Uhr in den Fluss gestürzt. Bei dem Unfall hatten sich ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger retten können. Sie kamen in ein Krankenhaus. Nähere Informationen zur Ursache und zum Ablauf des Unfalls gab es zunächst nicht. Das Ufer ist an der Unfallstelle frei zugänglich und nicht gesichert.