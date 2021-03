Werberat sieht bei Beschwerden Effekte durch „Black Lives Matter“-Bewegung

Anzeige

Berlin. Der Deutsche Werberat hat 2020 deutlich mehr Beschwerden zu Diskriminierung von Personengruppen in der Werbung behandelt. Der Rat führte in seiner Jahresbilanz aus: „Hier spiegelte sich die Debatte im Zuge der „Black Lives Matter“ Bewegung wider, mit der eine höhere Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für Werbesujets, die verschiedene Ethnien abbilden, einherging.“

Gremium prüfte 66 Fälle

In der Kategorie Diskriminierung von Personengruppen prüfte das Gremium demnach 66 Fälle, 2019 waren es 45. Unter dem Motto „Black Lives Matter“ gab es im vergangenen Jahr nach der Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA in vielen Ländern Demonstrationen gegen Rassismus. Es folgten viele Debatten zu Alltagsrassismus, auch in Deutschland.

Der Werberat prüfte 2020 insgesamt 498 Beschwerdefälle und damit etwas weniger als 2019 mit 514. Insgesamt beschwerten sich 1343 Personen oder Institutionen bei der Selbstkontrolleinrichtung. Für einen Teil der Beschwerden ist der Rat nicht zuständig. An den Werberat kann man sich wenden, wenn man Werbung für unangemessen hält. Das Gremium erteilte 12 öffentliche Rügen (2019: 13). Sie betrafen in der Mehrheit sexistische Werbung.