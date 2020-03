“Wenn in Zukunft jeder Februar so ist, sollte man sich Gedanken machen.”

Anzeige

Anzeige

Der Februar 2020 war laut Deutschem Wetterdienst deutlich zu warm und zu nass. Der Regenfall war mit einem Plus von 124% der Stärkste seit 1946. Typisch für ganz Deutschland im Februar sind 49 Liter pro Quadratmeter. Das Deutschlandmittel lag jedoch bei 123 Litern pro Quadratmeter. Besonders im Westen hat es überdurchschnittlich stark geregnet, beispielsweise in Trier mit 137 Litern und Saarbrücken mit 169 Litern. Auch im Allgäu im Süden Deutschlands war es sehr feucht. Zudem war der Februar der zweitwärmste seit Messbeginn 1881, so verzeichnete beispielsweise Müllheim bei Freiburg einmal 21,5 °C.

ZUM THEMA Zweitwärmster Winter seit Beginn der Aufzeichnungen

Wer sich an den Sommer 2018 und 2019 zurückdenkt, erinnert sich an trockene, heiße Tage. Besonders für die Vegetation war das fatal. Das außergewöhnliche Wetter im Februar 2020 hat ein wenig davon wieder ausgeglichen, da die Wasserreservoire in Teilen wieder aufgefüllt worden. Auch der Januar 2020 war eher trocken und mild, auch das hat der Februar wieder ausgeglichen. Metereologe Jürgen Schmidt von WetterKontor sagte dem RND: “Der nasse Februar war gut, um die angemessene Bodenfeuchte für den kommenden Sommer zu erreichen. Dennoch ist es wichtig zu sagen, dass die Vegetation durch den starken Regenfall und das milde Wetter weiter fortgeschritten ist.” Heißt: Pollen fliegen jetzt schon durch die Lüfte und die Pflanzen blühen circa zwei bis drei Wochen früher als sonst. Späterer Frost kann dadurch umso kräftiger sein und die Blüten wieder zerstören, so Schmid.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

ZUM THEMA Meteorologischer Frühlingsbeginn wird wechselhaft

Vorausschauende Klimamodelle sagen aus, dass die zukünftigen Winter eher nasser, milder und feuchter werden, also ähnlich wie der vergangene Februar. Dennoch können diese Spitzen normal sein, kommentierte Schmid. Ähnliche Regenvorkomnisse gab es nämlich auch schon in den Jahren 2002 und 1970. Aber es kann auch ein Zeichen des Klimawandels sein, laut Schmid. ″Wenn in Zukunft jeder Februar so ist, sollte man sich Gedanken machen.”

ZUM THEMA Antarktis so warm wie Los Angeles: Rekordhitze lässt Eis schmelzen

RND/am

Anzeige









Anzeige