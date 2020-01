Wende im Dreifachmord von Starnberg: Zwei Verdächtige festgenommen

Anzeige

Starnberg. Im Fall der drei erschossenen Familienmitglieder im bayerischen Starnberg gibt es offenbar eine Wende. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen, bestätigten die Ermittler gegenüber "Focus Online". Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass ein 21-Jähriger zuerst seine beiden Eltern und dann sich selbst mit einem Kopfschuss getötet hatte.

"Die Situation stellt sich anders dar als zunächst gedacht", so ein Polizeisprecher zu "Focus Online". "Wir gehen nicht mehr davon aus, dass der Sohn der Täter war." Nähere Informationen will die Polizei am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Die 60 Jahre alte Frau und ihr 64 Jahre alter Mann waren am 12. Januar tot im Schlafzimmer im ersten Stock des Hauses gefunden worden. Die Leiche des Sohnes wurde in seinem Zimmer entdeckt.

