Weltrekord: Niedersachse hat 444 Weihnachtsbäume in seiner Wohnung

Susanne und Thomas Jeromin sitzen inmitten von Weihnachtsbäumen in ihrem Wohnzimmer. Von außen beleuchtete Weihnachtshäuser gibt es viele in Deutschland. Thomas Jeromin hat sich dagegen ein Weihnachtswunderland in seiner Wohnung geschaffen. Seine Sammlung an selbst geschmückten Plastikbäumen ist sogar als Weltrekord anerkannt. © Quelle: Lucas Bäuml/dpa