Weltrekord: Familie aus Niedersachsen hat 420 Weihnachtsbäume Zuhause

Anzeige

Anzeige

Bei manchen weihnachtet es sehr, bei anderen noch mehr, und bei den Jeromins am meisten: 420 Bäume haben Susanne und Thomas Jeromin für die Adventszeit 2020 geschmückt. Alle stehen bei den Jeromins zuhause in Rinteln in Niedersachsen. Und für dieses gewaltige Leuchten und Glitzern verlieh Rekordrichter Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland dem Ehepaar die Rekordurkunde für die „meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort“. Weltweit gibt es keine größere Anzahl von Christbäumen in vollem Fest-Ornat.

Das Schmücken beginnt bereits im September

420 Christbäume wollen erstmal aufgebrezelt werden. Das Schmücken fängt entsprechend nicht erst am Samstag vor dem ersten Advent an, sondern bereits im September. Für die Lagerung des Schmucks hat das Ehepaar Zuhause einen eigenen Anbau, alles ist hier genauestens sortiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das „Winterwunderland“ in Rinteln-Volksen ist längst ein Publikumsmagnet. Und die Jeromins ieten Führungen durch ihren magischen Wald an. Aus der ganzen Region strömten Leute herbei, um sich weihnachtlich beleuchten zu lassen. Dieses Jahr fällt das aus.

Anzeige

100 Quadratmeter Christbaumwald - „eine logistische Leitung“

Den Rekord wollten die Jeromins trotzdem einfahren. Und so schufen sie, der Pandemie zum Trotz, das große Leuchten 2020 „just for fun“ - und für die Ehre. Olaf Kuchenbecker, Gründer des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) betonte bei der Übergabe der Urkunde insbesondere „die logistische Leistung“, die hinter den 100 Quadratmetern Christbaumwald stecke.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Das „Rekord-Institut für Deutschland“ sammelt und prüft Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum und erkennt Weltrekorde an, die auf rekord-institut.org präsentiert werden. Die neue Ausgabe von „Unser Buch der Weltrekorde“ ist ab 17. Dezember im Buchhandel bestellbar oder im RID-Webshop erhältlich.