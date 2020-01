Weltkriegsbombe am Roten Rathaus in Berlin wird entschärft

Anzeige

Berlin. In der Nähe des Roten Rathauses in Berlin ist eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe entdeckt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes rückten am Dienstag an, Polizisten sperrten den Bereich um den Fundort auf einer Baustelle ab. Wie ein Polizeisprecher sagte, sollte die Bombe noch im Lauf des Tages entschärft werden.

Auch Fernsehturm betroffen

Zunächst sollte nach Feuerwehrangaben ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet werden. Darin befänden sich unter anderem das Rote Rathaus, der Fernsehturm und Teile des historischen Nikolaiviertels.

