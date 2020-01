Welpe flieht vor Silvester-Feuerwerk: Polizei bringt das Tier zurück

Anzeige

Anzeige

Höchststadt an der Aisch. Das Feuerwerk in der Silvesternacht versetzte viele Tiere in Angst und Schrecken - sie wissen nicht, woher das Geknalle und Geblitze kommt. So ging es wohl auch Australian-Shepherd-Welpe Bailey im mittelfränkischen Höchstadt. Die kleine Hündin war ihrem Besitzer aus Angst davongerannt, wie die Polizei Mittelfranken auf Twitter berichtet. Die ganze Nacht suchte der Mann nach seinem Welpen - erfolglos. Doch dann gab es doch ein Happy End: Die Polizei hatte das Tier aufgegriffen und brachte es seinem Besitzer zurück.

Die Wiedersehensfreude ist Hund und Herrchen auf dem Bild der Polizei deutlich anzusehen. Die kleine Bailey schmiegt sich an ihren Besitzer. Die Polizistin, die den Hund zurückbrachte, steht ebenfalls lächelnd daneben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/hsc