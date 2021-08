Weiteres Feuer auf griechischer Insel Euböa ausgebrochen

Anzeige

Athen. Auf der griechischen Insel Euböa lodern erneut die Flammen. Die Feuerwehr teilte am Freitag mit, der Brand sei dieses Mal im Süden der Insel ausgebrochen. Löschflugzeuge und Hubschrauber seien im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Der gewaltige Waldbrand, der zuletzt den Norden der Insel verwüstete, rauchte auch zehn Tage nach seinem Beginn noch immer.

Feuerwehrkräfte aus ganz Europa bieten Unterstützung an

An den Löscharbeiten auf Euböa waren nach Angaben der Feuerwehr 23 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen beteiligt. Unterstützung erhielten sie aus der Luft von vier Löschflugzeugen und sechs Hubschraubern. Im Norden der Insel kümmerten sich am Freitag Feuerwehrleute aus Rumänien, der Ukraine, Serbien, der Slowakei, Polen und Moldawien um die schwelenden Überreste des Hauptbrandes, der fast 51.000 Hektar der zweitgrößten griechischen Insel verkohlte.

Zwei weitere Großfeuer brannten noch in der südgriechischen Region Peloponnes, wo Hunderte Feuerwehrleute aus Deutschland, Frankreich, Österreich und Tschechien ihre griechischen Kollegen unterstützten. Die Flammen dort konnten jedoch bereits unter Kontrolle gebracht werden.

Waldbrände sind in Griechenland während der heißen, trockenen Sommer üblich, allerdings brachen in diesem Jahr im Zuge einer besonders langen und intensiven Hitzewelle Hunderte Feuer im ganzen Land aus. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bezeichnete die Brände am Donnerstag als die größte Umweltkatastrophe, die Griechenland seit Jahrzehnten erlebt habe.