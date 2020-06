Weitere Razzien im Missbrauchsfall Münster - drei Verdächtige festgenommen

Anzeige

Im Missbrauchskomplex Münster sind am Dienstag 180 Beamte zu Durchsuchungen in Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein ausgerückt. Es seien drei weitere Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt worden und drei weitere identifiziert worden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in einer Sondersitzung mehrerer Landtagsausschüsse zu dem Komplex.

Insgesamt gebe es in dem Komplex nun 21 Verdächtige, von denen zehn in Haft seien. “Weitere Kinder wurden damit aus der tagtäglichen Hölle befreit”, sagte Reul.

Die drei Ausschüsse für Inneres, Justiz und Familie tagten auf Antrag von SPD und Grünen trotz Sommerpause. Die Oppositionsparteien haben unter anderem Fragen zu früheren Ermittlungen gegen den Hauptverdächtigen, der Arbeit der Staatsanwaltschaft und des Jugendamts.

Der Fall des schweren sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder in Münster war Anfang Juni bekannt geworden. Der 27 Jahre alte Hauptverdächtige war wegen Besitzes von Kinderpornografie zweifach vorbestraft.