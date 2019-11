Weitere Anklage nach Tod von 39 Vietnamesen in britischem Lkw

Anzeige

London. Im Fall von 39 toten Migranten in einem Lkw in Großbritannien haben die Behörden Anklage gegen einen 23-Jährigen erhoben. Der Nordire steht unter Verdacht, den illegalen Transport arrangiert zu haben, wie die Polizei in Essex am Sonntag bekannt gab. Ihm werde Verschwörung zu Menschenschmuggel sowie Verschwörung zum Verstoß gegen das britische Einwanderungsgesetz vorgeworfen. Er soll am Montag vor Gericht erscheinen.

Der 25-jährige Lkw-Fahrer befindet sich bereits unter Mordverdacht in Untersuchungshaft und ein dritter Verdächtiger wird in Irland festgehalten. In der Stadt Grays östlich von London waren Ende Oktober die Leichen von 39 Menschen aus Vietnam in einem Kühlcontainer entdeckt worden.

RND/AP