Weißes Haus lobt Meghan nach TV-Interview: „Das braucht Mut“

Washington. Nach dem TV-Interview mit Meghan und Harry hat das Weiße Haus die Ehrlichkeit der Herzogin, was ihre psychischen Probleme betrifft, anerkannt. Während einer Pressekonferenz am Montag wurde die Pressesprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, von den anwesenden Journalisten gefragt, ob das Weiße Haus das Fernsehspecial mit Talkerin Oprah Winfrey kommentieren möchte, berichtet das US-amerikanische Magazin „People“.

„Das ist sicherlich etwas, was der Präsident glaubt“

Psaki erklärte, dass das Interview auch an den Mitarbeitern des Präsidenten nicht vorbeigegangen sei. Weiter lobte sie den Mut der Herzogin: „Jede Person, die hervortritt und über ihre eigenen Kämpfe mit psychischer Gesundheit spricht und ihre eigene persönliche Geschichte erzählt … das braucht Mut“, sagte Psaki. „Das ist sicherlich etwas, was der Präsident glaubt.“ So würde Biden auch in die Bereiche der mentalen Gesundheit investieren wollen.

Die 39-jährige Meghan berichtete in ihrem Gespräch mit Oprah, dass sie während ihrer Zeit im Palast mit Suizidgedanken zu kämpfen gehabt habe. Die ehemalige Schauspielerin erzählte: „Ich schämte mich, es damals überhaupt auszusprechen, und ich schämte mich, es vor Harry zuzugeben. Aber gleichzeitig wusste ich auch, dass es ein fataler Fehler wäre, wenn ich es für mich behalte. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein.“

Im Palast habe es laut der 39-Jährigen niemanden gegeben, der ihr helfen konnte. Eine traumatische Situation, in der Meghan trotzdem lächelnd an der Seite ihres Mannes bei öffentlichen Auftritten funktionieren musste. „Wir haben ganz stark versucht, uns gegenseitig Halt zu geben.“

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (evangelisch)

(0800) 111 0 222 (römisch-katholisch)

(0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de