Winter 2021: Wie stehen die Chancen für weiße Weihnachten?

Anzeige

Anzeige

Schlechte Aussichten für Schneeliebhaber: Aller Voraussicht nach wird es für den Großteil des Landes in diesem Jahr keine weißen Weihnachten geben. Für Lagen über 500 Meter stehen die Chancen allerdings schon etwas besser, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Chance auf Schnee zu Weihnachten ist gering

„Maximal zehn Prozent“ betrage die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten unter 500 Meter, so Meteorologe Dominik Jung. Demnach würden vor allem die Großstädte Hamburg, Berlin und Köln vergeblich auf Schnee warten. In München - was oberhalb von 500 Metern liegt - sehe die Situation hingegen schon etwas besser aus: Hier liege die Wahrscheinlichkeit für Schnee an Heiligabend laut Jung bei 40 bis 50 Prozent.

Anzeige

Auch könne im Süden des Landes morgen erneut mit Schnee gerechnet werden, sagt der Meteorologe. Der Rest des Landes müsse in den nächsten Tagen allerdings eher mit „Schmuddelwetter“ rechnen, da der „Dauerfrost“ fehle. Ab dem dritten Advent steigen die Temperaturen sogar noch einmal auf bis zu elf Grad, prognostiziert Dominik Jung. Diese Wetterlage werde sich dann auch für Regionen von unter 500 Metern - also dort, wo die meisten Menschen leben - bis Weihnachten halten.