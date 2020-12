Neue Wetterprognosen: weiße Weihnachten in Teilen Deutschlands möglich

Anzeige

Die Chancen stehen vielerorts doch gar nicht mehr so schlecht für eine weiße Weihnacht. Denn der Wind dreht sich und kommt dann aus dem Norden – somit wird es wesentlich kälter in Deutschland. Der Regen geht in den nördlichen Mittelgebirgen in Schnee über. „In Süddeutschland ist es sehr wahrscheinlich, dass es in der Nacht von Heiligabend zum ersten Weihnachtsfeiertag eine weiße Überraschung gibt“, erklärt Metereologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt und es regnet. Die Temperaturen gehen auf neun bis drei Grad zurück. Am Donnerstag (Heiligabend) gibt es überwiegend graue Wolken und teilweise anhaltende Regenfälle. Die Temperaturen steigen auf fünf bis zwölf Grad an. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen und Alpen auf 300 bis 900 Metern Höhe. Dabei kommen auch im Flachland immer mehr Schneeregen- oder Schneefälle ins Spiel. Im östlichen Teil des Harzes sei sogar auch in tieferen Lagen Schneefall möglich, so Schmidt.

„Auf vielen Straßen kann es gefährlich glatt werden!“

Am Freitag (erster Weihnachtsfeiertag) klingen bei einem Wechsel von Sonne und Wolken die Schauer im Norden größtenteils ab. Über den Mittelgebirgen und im Süden gehen immer mehr Schauer auch im Flachland als Schneeregen oder Schneeschauer nieder. Im Mittelgebirge, im Schwarzwald, im Erzgebirge und im Alpenvorland kann mit Schnee gerechnet werden. „Auf vielen Straßen kann es gefährlich glatt werden”, warnt der Experte. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus zwei bis plus sechs Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Böen teilweise frischer Wind aus West bis Nord.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird es im Süden Deutschlands etwas freundlicher. Im Westen und im Norden ziehen neue Wolken auf, die Regen und Wind mitbringen. In Mecklenburg-Vorpommern könnte in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag etwas Schnee fallen, der bei Temperaturen zwischen zwei und minus ein Grad sogar liegen bleiben könnte. Für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen sagt der Meteorologe dagegen nur Regen oder Nieselregeln vorher. „Am Ende der Feiertage kann es vielerorts jedoch stürmisch und regnerisch werden”, erklärt Experte Jürgen Schmidt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.