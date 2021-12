Doch noch Schnee an Heiligabend? Chance auf weiße Weihnachten „relativ gut“

Anzeige

Das letzte Mal ist vor über zehn Jahren Schnee an den Feiertagen gefallen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in diesem Dezember jedoch recht gut, sagt Diplom-Meterologe Jürgen Schmidt von „Wetterkontor“ dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Die Wahrscheinlichkeit ist in diesem Jahr deutlich höher als in den letzten Jahren“, so Schmidt. Die derzeit recht milden Temperaturen werden spätestens zu Beginn der nächsten Woche von „deutlich kälterer Luft“ abgelöst. „Diese wird auch ziemlich sicher über Weihnachten anhalten.“ Nach derzeitigem Stand ist in der kommenden Woche tagsüber mit Temperaturen von knapp über null Grad auszugehen. Nachts werde es vielerorts frostig.

Experte prophezeit Schneefälle bis Ende des Jahres

Bisher sei jedoch noch nicht eindeutig, ob auch die nötige feuchte Luft, die es für den Niederschlag braucht, nach Deutschland zieht. „Das einzige, was wir jetzt noch nicht zu einhundert Prozent wissen, ist, ob und wo es Schnee geben wird“, verrät der Meteorologe. „Das ist bei der sehr komplexen Wetterlage, die wir derzeit haben, noch nicht genau vorherzusagen. Aber es sieht immerhin relativ gut aus, dass wir zumindest ein bisschen Schnee über die Weihnachtsfeiertage sehen.“

Der Meteorologe sieht die kommende Kaltfront als gutes Zeichen: „Es ist ja auch mal schön, dass man kein Schmuddelwetter und zehn Grad hat“, sagt Schmidt. „So ist es immerhin von den Temperaturen her weihnachtlich.“ Auch wenn es derzeit also noch keine Garantie für weiße Weihnachten gibt, macht der Experte Hoffnung: „Ich gehe davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres noch Schnee bekommen.“