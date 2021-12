Weinstein vor Gericht in Los Angeles - Prozess voraussichtlich 2022

Harvey Weinstein, ehemaliger Filmproduzent aus den USA, trägt Mund-Nasen-Schutz während er einer Anhörung vor Gericht in Los Angeles zuhört. Weinstein hat vor einem weiteren Verfahren wegen Sexualstraftaten in Los Angeles eine Niederlage erlitten. Seine Anwälte seien mit ihrem Antrag vor Gericht abgeblitzt, dass die Anklage fallen gelassen werde, wie US-Medien berichteten. © Quelle: Etienne Laurent/EPA Pool via AP/