Weinkellerei in Kläranlage in den USA ausgehoben

Anzeige

Anzeige

Washington. Die US-Behörden haben eine illegale Weinkellerei an einem ungewöhnlichen Ort ausgehoben: Sie spürten sie nach anonymen Hinweisen in einer Kläranlage der Kleinstadt Rainsville im Bundesstaat Alabama auf. Die Ermittler hätten große Mengen illegalen Alkohols entdeckt und eine Weinkellerei, die anscheinend schon eine ganze Weile in Betrieb war, teilte das Sheriffbüro des DeKalb County mit.

Festgenommen wurde ein 62-jähriger Mann

Ein 62-jähriger Mann wurde festgenommen. Ihm würden unerlaubter Besitz von illegal hergestellten alkoholischen Getränken und Amtsmissbrauch zum persönlichen Gewinn vorgeworfen, schrieb das Sheriffbüro. Mehr war über den Mann zunächst nicht zu erfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Von der Polizei veröffentlichte Fotos zeigten Glasbehälter, Eimer und Geräte, die zum Schwarzbrennen und von Amateuren zur Weinherstellung genutzt werden. „Dies ist definitiv die größte Operation, die wir in unserem Bezirk gesehen haben und möglicherweise in unserem Staat. Ein großes Dankeschön an die Öffentlichkeit und ihre Hinweise zu allen illegalen Aktivitäten“, sagte Sheriff Nick Welden. Warum sich der oder die Täter diesen ungewöhnlichen Ort ausgesucht hatten, war zunächst nicht klar.

In Rainsville, rund 160 Kilometer nordöstlich von Birmingham, leben rund 5000 Menschen.