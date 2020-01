Weil die Busfahrer streiken: Junge läuft nachts zehn Kilometer zur Schule

Anzeige

Rostock. So viel Begeisterung für die Schule legt nicht jeder an den Tag: Weil er wusste, dass am Morgen die Busse streiken, ist ein 13-Jähriger aus Rostock in der Nacht zu Donnerstag zehn Kilometer zu seiner Schule gelaufen. Weil er seiner Mutter allerdings nichts davon erzählt hatte, wurde es ein Fall für die Polizei.

Die Mutter meldete sich gegen 2.30 Uhr bei der Polizei. Der Junge befand sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in seinem Bett und hatte auf dem Schreibtisch einen Zettel mit dem Hinweis hinterlassen, dass er zur Schule unterwegs sei. Die Schultasche war auch nicht mehr in seinem Kinderzimmer.

Hintergrund: Der Junge besucht sehr gerne die Schule und er wusste, dass die Busse und Bahnen am Donnerstag wegen eines Streiks in Rostock nicht fahren. Die Polizei begann sofort mit der Suche nach dem Jungen, zunächst erfolglos. Gegen 7 Uhr meldete die Schulsekretärin schließlich, dass der Junge an seiner Schule angekommen sei.

