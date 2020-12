Weihua Wang ist neue Miss Baden-Württemberg

Anzeige

Anzeige

Schwetzingen. Die neue Miss Baden-Württemberg Weihua Wang kommt aus Schwetzingen. Die 26-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis setzte sich gegen neun Konkurrentinnen durch und ist Nachfolgerin von Jessica Bisceglia, wie die Miss Germany Corporation mitteilte. Ihrer Webseite zufolge hat Wang einen Master in Management, arbeitet als Unternehmensberaterin und engagiert sich in der Kommunalpolitik. In einem eigenen Podcast spricht sie eigenen Angaben zufolge über Gesellschaft und Politik.

Zehn Baden-Württembergerinnen waren im August nach Hamburg eingeladen worden, woraufhin per Online-Voting die Top fünf entschieden wurde. Nach einer digitalen Runde nahmen laut einer Sprecherin die beiden Finalistinnen an Online-Workshops teil und nahmen Videos von sich auf, woraus schließlich die Gewinnerin gewählt wurde.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Nach Angaben des Veranstalters waren bundesweit in diesem Jahr mehr als 15.000 Bewerbungen für den Titel zur Miss Germany eingegangen. Die Gewinnerinnen aus den einzelnen Bundesländern nehmen im Februar am Finale im Europapark in Rust teil.