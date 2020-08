Weihnachtsmärkte in Zeiten von Corona: Abspecken oder absagen?

Anzeige

Stuttgart. Statt um Glühwein, Lebkuchen und Tannenduft geht es um Abstandsregeln, Besucherbegrenzung und Hygiene: Quer durchs Land entwickeln Stadtoberhäupter und Standbetreiber derzeit Konzepte für die diesjährigen Weihnachtsmärkte. Manche Städte haben schon ganz abgesagt, andere wollen um ihre Märkte kämpfen, auch wenn ihnen die Entwicklung der Corona-Zahlen noch bis zur letzten Sekunde einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Für die Schausteller geht es um die Existenz - aber auch darum, den Menschen etwas Freude und Gemeinsamkeit zu geben.

Doch die Hürden sind hoch: Einer der bekanntesten deutschen Weihnachtsmärkte ist der vor dem Kölner Dom. Am Mittwoch berichtete der Kölner „Express“, es sei „traurige Gewissheit“, dass der Budenzauber am Roncalliplatz und alle anderen großen Märkte der Stadt in diesem Jahr nicht stattfinden würden. Dabei berief sich die Zeitung auf ein internes Schreiben an die Schausteller. Weniger später dementierte die Stadt gegenüber dem Express allerdings, dass sie eine solche Entscheidung mit den Betreibern getroffen habe. Man habe die Weihnachtsmärkte weder abgesagt, noch die Betreiber aufgefordert, dies zu tun, erklärte ein Stadtsprecher.

„Ja, es soll Weihnachtsmärkte geben“

Dass es das Ziel sei, Weihnachtsmärkte in abgespeckter Form stattfinden zu lassen, betonen auch die Länderchefs. Hessens Landesregierung etwa will Weihnachtsmärkte auch in der Corona-Pandemie ermöglichen. „Ja, es soll Weihnachtsmärkte geben“, sagte unlängst Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Rechtlich sollten die Märkte wie andere Märkte auch behandelt werden, es müssten aber gewisse Regeln eingehalten werden. So sei etwa zwischen Essensständen und anderen Ständen zu trennen. Einzelne Kinderkarussells dürften fahren.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zufolge werde es Weihnachtsmärkte in der gewohnten Form dieses Jahr „sicherlich nicht geben“, wie er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ sagte. Man denke aber über „corona-gerechte“ Formen von Märkten nach.

Auch der Deutsche Städtetag verteidigt die Vorbereitungen vieler Städte für Weihnachtsmärkte trotz der Corona-Pandemie. „Weihnachtsmärkte haben in Deutschland Tradition, sind bei den Menschen beliebt und stiften Identität in Städten und Regionen“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei verständlich, dass mehrere Städte jetzt bereits Konzepte diskutierten, wie möglicherweise ein Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen ablaufen könne. Die Organisation brauche Vorlauf. Auch der lokale Einzelhandel und die Schausteller hofften auf das Weihnachtsgeschäft, betonte Dedy.

Schaustellerverband: „Es muss ja mal wieder einen Start geben“

Ein düsteres Bild zeichnet allerings Mark Roschmann, Landesvorsitzender des Schaustellerverbands Baden-Württemberg: „Rund ein Drittel unserer Mitglieder hat bereits das Handtuch geworfen“, sagt er. Wenn auch noch die Weihnachtsmärkte wegfielen, könnte bald mehr als die Hälfte der rund 1200 Schausteller im Land aufgegeben haben, fürchtet er. „Dabei geht es nicht nur ums Wirtschaftliche“, sagt er.

Es sei wichtig, die Menschen endlich wieder zusammenzubringen, wenn auch unter den notwendigen Corona-Maßnahmen. Außerdem hätten viele seiner Schaustellerkollegen seit nunmehr acht Monaten nicht gearbeitet, was schwer auf der Seele laste. „Es muss ja mal wieder einen Start geben, damit wir zurück ins Arbeitsleben finden“, sagt Roschmann.

Nur wenige haben derzeit Glück, etwa Patricia Moser, die mit ihrem Mann einen Schokofrüchte-Stand betreibt. Die Mosers dürfen damit auf der Stuttgarter Königstraße stehen, weil die Stadt Stellplätze angeboten hat. "Zum ersten Mal können wir dadurch wieder wirklich arbeiten", sagt sie. Leider sei das nicht für alle Verkäufer so, weshalb der Ausfall der Weihnachtsmärkte ein riesiges Problem darstelle, denn: "Dabei handelt es sich um eine unserer größten Einnahmequellen."

Hoffnung auf positiven Domino-Effekt

In Esslingen in Baden-Württemberg werden in der Weihnachtszeit immerhin 70 Standbesitzer auf dem traditionsreichen Mittelalter- und Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommen - darauf hat sich das Unternehmen Esslingen Markt und Event (EME) verständigt, das für die Stadt Großveranstaltungen organisiert. Normalerweise wären es 160 Stände, sagt EME-Chef Michael Metzler. Alle Schausteller, Handwerker und Künstler, die sich im Frühjahr beworben hatten, können sich nun erneut bewerben. Manche werden es vielleicht auch gar nicht versuchen, aus Angst, dass kurzfristig abgesagt werden könnte oder weil sie sich längst einen anderen Job suchen mussten.

Dennoch ist Metzler guter Dinge und froh über das bisher Erreichte. Mit dem Ordnungsamt wurde ein Hygienekonzept entwickelt, nun muss abgewartet werden, ob und wann das Land die Auflagen der Corona-Verordnung für die Weihnachtszeit konkretisiert und ob dann noch Anpassungen vorgenommen werden müssen. "Normalerweise ist der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt Anfang August durchgeplant", sagt Metzler. Aber in diesem Jahr sei alles einfach sehr kompliziert.

Schaustellerchef Roschmann setzt darauf, dass Vorreiter wie Esslingen Maßstäbe setzen. „Als das Münchner Oktoberfest abgesagt wurde, haben alle nachgezogen - nun könnte es einen umgekehrten Dominoeffekt geben, indem die Leute wieder Mut fassen, Weihnachtsmärkte zuzulassen“, hofft er. Schließlich müsse man auch mal etwas Freude haben. Das gelte nicht zuletzt für die Kinder, die sich zur Abwechslung aufs Karussell stürzen könnten statt auf die Playstation.