Weihnachtsmarkt-Absage trifft Schausteller hart

Noch einmal feiern: Freiheit oder Egoismus?

Am Montag tritt der neue (Teil-)Lockdown in Deutschland in Kraft. Am letzten Wochenende davor lautet die Einstellung bei einigen Gastwirten und Partygängern: Jetzt erst recht! Derweil scheint Jan Böhmermann unter die Corona-Verschwörer gegangen zu sein – oder etwa doch nicht?