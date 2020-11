Weihnachtsmann: Weihnachten sicher und mit Spaß feiern – trotz Corona

Anzeige

Rovaniemi. Auch wenn dieses Jahr coronabedingt vieles anders ist, eines bleibt gewiss: Weihnachten kommt, und auch der Weihnachtsmann ist von den internationalen Reisebeschränkungen nicht betroffen. Und das ist nun auch ganz offiziell, denn am Samstag wurde im finnischen Rovaniemi im Nordpolarkreis die Weihnachtssaison im Santa Village eröffnet, dem weltbekannten Weihnachtsdorf in Lappland, in dem der Weihnachtsmann leben soll.

Der richtete sodann einige Worte an seine Freunde in Finnland und in der ganzen Welt. „Wir blicken auf ein wahrhaft außergewöhnliches Jahr zurück“, sagte der Weihnachtsmann in seiner Ansprache, die dieses Jahr erstmals live im Internet übertragen wurde. „Und es sieht so aus, als müssten wir noch eine Weile mit dieser Pandemie leben.“

Weihnachtsmann über Corona: „Nichts kann uns stoppen, diese Zeit des Jahres zu genießen“

Doch Weihnachten habe auch in Corona-Zeiten eine besondere Magie: „Weihnachten hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, denn gerade jetzt brauchen wir viel Freude und Spaß in unseren Leben. Für viele Menschen ist Weihnachten die Zeit des Zusammenkommens. Auch während der Pandemie können wir die Gesellschaft anderer genießen, aber bitte auf eine sichere Art und Weise.“ Er wünsche sich, dass Weihnachten für alle Menschen eine „entspannende und glückliche Zeit“ sei, die die Menschen wieder zusammenbringe. „Nichts kann uns stoppen, diese Zeit des Jahres zu genießen“, sagte er.

Im Santa Village in Rovaniemi in Finnisch-Lappland beginnt normalerweise im November die Hauptsaison. Besucher kommen aus allen Ländern, um ihren Brief an den Weihnachtsmann loszuwerden, Weihnachtspost mit speziellen Briefmarken zu verschicken, dem Weihnachtsmann die Hand zu geben oder andere magische Winterevents zu erleben, etwa die Nordlichter oder eine Hundeschlittenfahrt im Schnee. Auch Rentier-Schlittenfahrten und Schneemobilfahrten sind in dem Dorf möglich.

Weihnachtsdorf startet in die Saison – weitestgehend ohne internationale Touristen

Und auch wenn Johanna, die Betreuerin von Santas Rentieren, betont, dass die Rentiere schon sehr aufgeregt seien, weil bald Weihnachten ist und sie sich auf den Besuch von Leuten freuten, wird es in diesem Jahr wohl deutlich ruhiger zugehen im Santa Village. Denn Finnland hat aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, als Risikogebiete ausgewiesen. Eine Einreise ist derzeit nicht erlaubt.

Was aber erlaubt ist: Dem Weihnachtsmann Post zu schicken. Und es sind schon Tausende Briefe angekommen, wie eine Elfin der Hauptpoststelle von Santa Village erzählt. „Wir sind schon völlig drin in den Weihnachtsvorbereitungen“, sagt sie, während sie Briefe nach Herkunftsland sortiert. „Der Weihnachtsmann hat schon sehr viel Post bekommen, aber wir haben noch Kapazitäten“, sagt sie.

Santa Village in Corona-Zeiten: Eine Webcam überträgt live aus dem Dorf

Das Weihnachtsdorf ist das gesamte Jahr über geöffnet, saisonbedingt steigen die Anfragen im Winter aber stark. Wer in diesem Jahr coronabedingt nicht dabei sein kann, kann sich das bunte Treiben im Santa Village online anschauen: Eine Webcam überträgt 24 Stunden live vom Marktplatz des Dorfes.