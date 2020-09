Weihnachtsgottesdienste trotz Corona: So planen die Kirchen für Weihnachten

Anzeige

Für Christen ist Weihnachten das Fest der Liebe und des Beisammenseins. Doch der alljährliche Besuch des Gottesdienstes, der für viele Gläubige fester Bestandteil der Feiertage ist, wird in diesem Jahr coronabedingt anders ausfallen. Vollbesetzte Kirchen, in denen auch die letzte Bank besetzt sein wird, wird es in diesem Jahr nicht geben. Improvisation ist bei der Durchführung der Messen gefragt. Doch wer entscheidet eigentlich darüber, wie viele Menschen überhaupt an den Messen teilnehmen dürfen?

“Grundsätzlich sind die Gemeinden für die Durchführung der Gottesdienste zuständig. Sie müssen sich an die jeweiligen Corona-Auflagen der Landesregierungen halten", sagte Carsten Splitt, Pressesprecher der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD), dem RND. Zentrale Vorgaben der Landeskirchen gebe es nicht. Vielmehr würden diese Vorschläge machen, wie die Gottesdienste trotz Pandemie durchzuführen sind.

Gottesdienst-Absagen kein Thema - Kirchen weiterhin für Gebete geöffnet

Eine komplette Absage der Gottesdienste sei trotz steigender Infektionszahlen kein Thema. “Weihnachten wird stattfinden, aber es wird anders sein als gewohnt.” Bei den Überlegungen, wie Gottesdienste pandemiekonform abgehalten werden können, sind in erster Linie Gottesdienste im Freien die erste Wahl. “Viele Kirchen werden zusätzlich als Orte des Gebetes weiterhin offen für die Gläubigen sein”, betont Splitt. Zudem würde es in den Gemeinden vor Ort eine Zusammenarbeit mit Verbänden und Vereinen geben, wie beispielsweise der Freiwilligen Feuerwehr. Dadurch soll den Outdoor-Gottesdiensten auch logistisch nichts im Wege stehen, etwa wenn Bänke, Tische oder ähnliches auf freie Flächen transportiert werden müssen.

Doch nicht nur logistisch ist so ein Gottesdienst im Freien eine Herausforderung. Auch die vergleichsweise niedrigen Temperaturen im Dezember erschweren die Durchführung. “Mit Decken oder auch langen Unterhosen kann man sich warm halten”, so Splitt. Zudem werde es auch Formate geben, bei denen die Teilnehmer in Bewegung bleiben, wie etwa bei Pilgerandachten. “Heizpilze wären aus Klimaschutzgründen ungeeignet", stellt er klar. Neben Messen im Freien hätten sich zudem virtuelle Gottesdienste über Streams während der Krise als durchaus sinnvoll erwiesen.

Gottesdienste in Stadien noch eine “Form von Gemeinsamkeit”?

Auch Messen in Fußballstadien seien eine Möglichkeit, mit vergleichsweise vielen Gläubigen einen Gottesdienst abzuhalten. Doch laut Antonius Hamers, Leiter des Katholischen Büros NRW, ist es jedoch unklar, ob Messen in Arenen oder Stadien wirklich attraktiv seien. “Gottesdienst ist ja nicht einfach nur ein Großereignis, sondern lebt davon, dass dort eine Form von Gemeinsamkeit erfahrbar wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Planung der Veranstaltungen zum Fest sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch ein Krippenspiel mit mehreren unterschiedlichen Stationen im Freien sei laut Splitt denkbar. So blieben die Gläubigen in Bewegung und würden nicht so schnell an der kalten Luft zu frieren beginnen. “Viele Gottesdienste werden in Anbetracht der Temperaturen auch einfach kürzer sein."

“Waldweihnachten" im Schutz der Bäume

In einigen Regionen ist die Planung der Outdoor-Gottesdienste schon recht weit fortgeschritten. Die hessen-nassauische Landeskirche empfiehlt ihren Gemeinden in einem aktuellen Papier, dass auch Markt- und Sportplätze für Open-Air-Gottesdienste infrage kommen könnten.

Eine mögliche Alternative wären auch “Waldweihnachten”, die mit Forstämtern und Pfadfinder-Gruppen zusammen organisiert werden könnten. Gottesdienste im Schutze der Bäume würden den Messen zudem eine festliche Stimmung verleihen. Anderenorts sind die Verantwortlichen noch weiter: Der Kirchenkreis Cottbus hat bereits erste Vorgespräche über die Anmietung des örtlichen Fußballstadions geführt.