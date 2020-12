Weihnachtsbaum in Flammen - ein Mensch schwer verletzt

Anzeige

Berlin. Beim Brand eines Weihnachtsbaums in einer Wohnung in Berlin ist ein Mensch schwer verletzt worden. Er habe schwere Verbrennungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag.

Der Baum fing demnach am Mittwochabend in einer Wohnung im ersten Geschoss eines Wohnhauses Feuer. Die Einsatzkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle; die Flammen griffen nicht auf umliegende Möbel über.

Die Brandursache war am Silvestermorgen zunächst noch völlig unklar.