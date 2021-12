Das zweite Jahr in Folge: Wie auch der Weihnachtsmann mit der Corona-Krise kämpft

Anzeige

Seit 22 Jahren vermietet Petra Henkert aus Zeuthen bei Berlin Weihnachtsmänner. Und das zweite Jahr in Folge hat die Betreiberin von „Das Weihnachtsbüro“ deutlich weniger Aufträge zu verzeichnen. „Schon das zweite Jahr wurde pandemiebedingt vor Weihnachten alles abgesagt. Auch, wenn wir am Anfang noch Hoffnung hatten. Das ist sehr schade“, sagt Henkert. Weihnachtsfeiern von Firmen, Kinderchorveranstaltungen, Auftritte von Weihnachtsmännern in Einkaufscentern – viele Aufträge habe es da dieses Jahr nicht gegeben.

Mehr als 100 Weihnachtsmänner und Engel

Bundesweit bietet sie ihre Weihnachtsmänner in den Wochen vor dem Fest an. An den Weihnachtstagen, wo die Männer im roten Mantel dann zur Bescherung zu den Familien nach Hause kommen und die Geschenke verteilen, dann nur in Berlin und Brandenburg. Mehr als 100 Weihnachtsmänner und Engel gehören zum Pool ihrer Agentur. Direkt an den Festtagen sei die Nachfrage zwar besser, allerdings habe sie im Moment auch nur ein Viertel der Buchungen von 2019 erhalten. Dies liege aber mitunter daran, dass sie wegen Corona weniger Weihnachtsmänner zur Verfügung hat.

Deutlich weniger Weihnachtsmänner als vor der Pandemie

„Auch da sind wir von Corona betroffen. Viele sind älter, teilweise Risikopatienten und verzichten dann natürlich darauf. Manche wollen auch kein Risiko für andere sein. Auch wenn man getestet ist, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit“, so Henkert weiter. Aktuell habe sie deswegen nur etwa 25 bis 30 Prozent der Weihnachtsmänner aus den Jahren vor der Pandemie zur Verfügung. „Wir wissen nicht, wie sich die Buchungen in den nächsten Tagen noch entwickeln“, fügt sie an.

Komplett ausgebucht ist sie aktuell aber trotzdem nicht – ungewöhnlich für diese Zeit. Normalerweise könne sie schon Anfang Dezember keine direkten Bestellungen mehr aufnehmen und müsse die Kunden mit der Warteliste vertrösten. Neue Weihnachtsmänner zu finden gestalte sich in dieser Zeit auch schwieriger als sonst. Castings, in denen sich zukünftige Santa Claus vorstellen können, seien allesamt ausgefallen.

Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, sollen die Bescherungen 2021 in der Regel draußen stattfinden. Das sei schon vergangenes Jahr gemacht worden und habe gut funktioniert. „Wir haben den Weihnachtsmännern auch letztes Jahr schon eine Checkliste für einen hygienischen und sicheren Auftritt mitgegeben. Die kommt dieses Jahr wieder zum Einsatz“, so Henkert weiter. Einige ihrer Weihnachtsmänner haben nur einen Auftritt an den Festtagen. Andere bis zu zwölf Besuche bei Familien, die nicht auf den Mann mit dem Rauschebart verzichten möchten.

Wenn der Weihnachtsmann zu Hause bleiben muss

Einen anderen Weg geht Willi Dahmen aus dem niedersächsischen Celle. Der „Weihnachtsmann Celle“, wie er sich selber nennt, fährt dieses Jahr an den Weihnachtstagen gar nicht raus. „Das Risiko ist für mich persönlich einfach zu hoch. Ich gehe auch schon auf die 70 Jahre zu“, sagt Dahmen. Er möchte sich nicht nicht anstecken, wolle aber auch niemandem das Virus weitergeben. Genauso handhaben es seine anderen Weihnachtsmänner, die normalerweise auch an den Weihnachtstagen zu den Familien nach Hause kommen, um Gedichte vorzutragen, Lieder zu singen und besonders Kindern weihnachtliche Freude zu bereiten.

Ganz untätig wird er an Heiligabend aber trotzdem nicht sein. Er bietet seinen Auftritt online an. Gegen eine Spende gebe es so dasselbe Programm, nur eben über einen Bildschirm. „Da begrüße ich die Familien aus meiner Weihnachtsstube mit Kamin“, sagt Dahmen. Bisher sei er schon 30-mal gebucht. Die Einnahmen gehen an das lokale Hospiz.

Nur eine Handvoll Auftritte

Trotz dieser Ausweichlösung ist er aber nicht zufrieden mit der aktuellen Situation. „Die Lage ist bescheiden. In der Vorweihnachtszeit ist so vieles abgesagt worden. Gefühlt mehr als vergangenes Jahr. Dabei wollen die Kinder so gerne den Weihnachtsmann sehen“, so Dahmen weiter. Normalerweise sei er in diesen Wochen täglich im gesamten Bundesgebiet unterwegs. Dieses Jahr habe er gerade mal fünf oder sechs Auftritte gehabt.