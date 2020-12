Weihnachten im Lockdown: Gottesdienstbesuche nur mit Anmeldung

Anzeige

Deutschland geht angesichts des starken Anstiegs der Corona-Zahlen vom 16. Dezember bis 10. Januar in den Lockdown - also auch über die Weihnachtstage. Während Zusammenkünfte im privaten Kreis aber auf wenige Personen (ein Hausstand plus maximal vier weitere Personen, Ausnahme sind Kinder) beschränkt sind, ist es erlaubt, sich beim Kirchgang zu treffen.

Um Corona-Infektionen zu vermeiden, haben Bund und Länder aber Regeln für die Gottesdienste zu Weihnachten beschlossen - für all jene, denen es nicht reicht, Gottesdienste am Fernseher zu verfolgen. Demnach müssen sich Besucher vorab anmelden. Eine solche Anmeldepflicht gilt „bei Zusammenkünften, in der Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer Auslastung der Kapazitäten führen könnten“. An Heiligabend ist das traditionell der Fall - normalerweise finden sich dann auch jene in den Gotteshäusern ein, die sonst keine Gottesdienste besuchen.

Gottesdienste im Lockdown: Nur mit Mindestabstand, Mundschutz und ohne Gesang

Generell sind Kirchgänge im Lockdown aber möglich - unter der Einhaltung von Sicherheitsregeln. Zulässig ist ein Gottesdienst, wenn ein Mindestabstand von anderthalb Metern gewährt werden kann. Zudem müssen alle Kirchgänger während der gesamten Dauer einen Mund-Nasen-Schutz tragen und das Singen während der Messe ist verboten. Über Letzteres war vorab schon diskutiert worden.

Lockdown-Regeln gelten auch für Synagogen und Moscheen

Die Regelung betrifft nicht nur christliche Kirchen - auch Synagogen, Moscheen und andere Glaubensgemeinschaften dürfen unter diesen Voraussetzungen während des dreieinhalbwöchigen Lockdowns öffnen.

Bund und Länder wollen die kommenden Tage nutzen, um mit den Glaubensgemeinschaften und Kirchen zu sprechen. Dann soll geklärt werden, wie die „religiösen Zusammenkünfte“, wie es offiziell heißt, konkret geregelt werden der Pandemie können.