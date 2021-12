Lieber Festtagsbraten als Geschenke: Worauf sich die Deutschen in der Weihnachtszeit wirklich freuen

Anzeige

Worauf freuen Sie sich besonders, wenn es um die Weihnachtszeit geht? Plätzchen backen, das Haus dekorieren, vielleicht Weihnachtslieder singen? Oder doch auf die Geschenke? Letztere stehen bei den Deutschen tatsächlich eher weniger hoch im Kurs, wie eine Umfrage des Statistik-Portals Statista zeigt. Zumindest wenn es darum geht, selbst Präsente zu bekommen.

Worauf sich die Deutschen in der Weihnachtszeit wirklich freuen

Gerade einmal 31 Prozent der Befragten gaben an, sich in der Weihnachtszeit darauf zu freuen - genau so viele, wie sich auf Weihnachtslieder freuen. Sehr viel mehr Menschen freuen sich viel eher darauf selbst etwas zu schenken (50 Prozent), zu dekorieren (48 Prozent) oder auf das Weihnachtsessen (54 Prozent)

© Quelle: Statista

Gemeinsame Zeit ist am beliebtesten

Unangefochten auf dem ersten Platz: Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Ganze 67 Prozent der Befragten gaben an, dass sie das zur Weihnachtszeit am meisten beglücken würde. Also doch eher das Fest der Liebe, als der Geschenke?

Vielleicht, denn einen Haken gibt es: Für die Umfrage wurden nur Erwachsene über 18 befragt. Bei Kindern hätten die Ergebnisse womöglich etwas anders ausgesehen.