Wegen Fliegerbomben: Evakuierung in Dortmund geht weiter

Dortmund. Wegen vier möglicher Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Dortmund am Sonntagmorgen eine aufwendige Evakuierung fortgesetzt worden. Das Ordnungsamt habe mit den Evakuierungsmaßnahmen in einem dicht besiedelten Wohngebiet in der Innenstadt begonnen, teilte die Stadt Dortmund am Sonntag per Twitter mit. Die betroffenen Anwohner wurden aufgefordert, bis 8 Uhr ihre Häuser zu räumen. Die Stadt richtete eigenen Angaben zufolge eine Notunterkunft in einer Schule ein.

Der Haupteingang des Hauptbahnhofs sei gesperrt, twitterte die Deutsche Bahn. Ab dem Mittag wird auch der Bahnverkehr im Ruhrgebiet eingeschränkt. Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet.

Verdachtsstellen der Fliegerbomben in der Nähe von zwei Krankenhäusern

Die Verdachtsstellen der Fliegerbomben liegen in der Nähe von zwei Krankenhäusern. Am Samstag wurden deshalb bereits Patienten mit Krankenwagen in andere Kliniken verlegt. Falls sich der Verdacht bestätigt, sollen die Bomben am Sonntag entschärft werden. Insgesamt müssen rund 14 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

