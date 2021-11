Wegen Erdnussallergie: Schülerin aus Hannover darf Schule wechseln

Anzeige

Weil die sechsjährige Luise aus Hannover an einer Erdnussallergie leidet, will sie an eine „erdnussfrei“ zertifizierte Schule wechseln. Die Landesschulbehörde lehnt einen entsprechenden Antrag ihrer Eltern ab: Sie soll weiter auf die Grundschule in ihrem Einzugsbereich gehen. Nun urteilte das Verwaltungsgericht Hannover anders. Luise, deren Erdnussallergie lebensbedrohlich werden kann, darf auf die Schule gehen, die außerhalb ihres Schulbezirks liegt. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine (HAZ).

Mit dieser Entscheidung folgen die Richter der Einschätzung ihrer Eltern, dass der Besuch der regulären Grundschule „eine unzumutbare Härte“ darstelle, so die HAZ. Luise darf bereits seit August auf ihre Wunschschule gehen. Das legte das Verwaltungsgericht damals per einstweiliger Verfügung fest.

Risiko einer allergischen Reaktion sei an neuer Schule verringert

Luises Eltern kämpfen schon seit Monaten dafür, dass ihre hochgradig allergische Tochter auf die neue Schule gehen kann. Denn bereits der Kontakt zu kleinsten Mengen von Erdnuss könne bei ihr zu lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen führen.

Das Risiko einer solchen Reaktion sei in der neuen Schule verringert: Denn diese ist vom Nuss-Anaphylaxie-Netzwerk e. V. als erdnussfrei anerkannt, so die HAZ. Lehrkräfte seien hier speziell für allergische Notfälle geschult. Deswegen sei der Wechsel in diesem „konkreten Einzelfall“ berechtigt, so das Verwaltungsgericht.

Die Landesschulbehörde sieht das anders

Die Landesschulbehörde hatte den Sachverhalt zuvor anders ausgelegt. Diese bestand darauf, dass Luise auf ihre Pflichtschule geht. Einer der Gründe: Die „erdnussfrei“-Auszeichnung der Wunschschule sei nicht offiziell vom Kultusministerium überreicht worden. Außerdem sei eine Allergie keine Rechtfertigung. Viele Kinder litten darunter und alle niedersächsischen Lehrkräfte seien für medizinische Notfälle geschult.