Wegen eines homophoben Ausdrucks: Hollywoodstar Matt Damon in der Kritik

Hollywood. In einem Interview mit der „Sunday Times“, in dem es um seinen neuen Film „Stillwater“ gehen sollte, erklärte Matt Damon, 50, dass er er kürzlich aufgehört habe, das “F-Wort” zu benutzen. Das F-Wort? Im US-amerikanischen steht das „F-Wort“ als Abkürzung für eine homophobe Beleidigung.

In dem Interview erklärte der Schauspieler, dass er bei einem Abendessen einen Witz erzählt habe, in dem das F-Wort vorgekommen sei. Woraufhin eine seiner vier Töchter den Raum verlassen habe und eine „sehr lange und wunderbare Abhandlung geschrieben hat, warum dieses Wort gefährlich ist“, erklärte Damon der „Sunday Times“. Daraufhin habe er beschlossen, das F-Wort nicht mehr zu nutzen: „Ich hatte verstanden.“

Kritik aus dem Netz

Das Echo auf diese Äußerungen ließ nicht lang auf sich warten. Zahlreiche Nutzer sozialer Netzwerke fühlten sich verpflichtet, Damon auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen: Wieso ein 50-jähriger Mann erst von seiner Tochter auf den Umstand hingewiesen werden muss, dass die Nutzung solcher Begriffe nicht mehr zeitgemäß ist, fragten sich viele Menschen im Netz. Durch welches Wort er wohl das F-Wort ersetzt habe, wurde dort gemutmaßt.

Auf die Kritik aus dem Netz wiederum reagiert Damon in einer Erklärung die unter anderem im Magazin Variety aufgegriffen wurde: „Ich habe in meinem Privatleben noch nie jemanden mit dem F-Wort bezeichnet und dieses Gespräch mit meiner Tochter war kein persönliches Erwachen. Ich verwende keine Schimpfwörter jeglicher Art.“ Ihm sei klar, dass es auch heute immer noch keine Seltenheit sei, dass es Angriffe auf LGBTQ+-Community gebe, weshalb viele Menschen sicherlich das Schlimmste über ihn angenommen hätten.

Er stünde aber, wie eh und je, auf der Seite der LGBTQ+-Community. Abgehakt ist das Thema vorläufig wohl nicht. Nun regt sich Kritik an Damons Erklärung, nach der er das Wort gar nicht benutzt haben will.

Matt Damons neuer Film „Stillwater“, in dem er einen Vater spielt, der seine Tochter in Frankreich befreien will, läuft seit dem vergangenen Wochenende in den Kinos. Er soll lose auf den Begebenheit rund um die Amerikanerin Amanda Knox basieren.