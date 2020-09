Wegen Corona: US-Amerikaner müssen Toilettenpapier aus Mexiko nutzen

Anzeige

New York. Das Klopapier ist zurück in den Supermarktregalen der USA, doch die Marken sind andere. Die Nachfrage nach Toilettenpapier war während der Pandemie so hoch, dass Geschäfte Papier von Marken aus anderen Ländern gekauft haben, insbesondere aus Mexiko. Und jetzt verkaufen große Ketten im ganzen Land internationale Marken.

US-Amerikaner nutzen deutlich mehr Toilettenpapier als Bürger aller anderen Länder, sagt Patrick Penfield, Professor für Supply Chain Management an der Whitman School of Management der Universität Syracuse im Staat New York. Deshalb könne Mexiko es verkraften, mehr Rollen in die USA zu liefern. Auch andere Hygieneprodukte wie Desinfektionsmittel seien in den vergangenen Monaten aus Mexiko in die USA geliefert worden.

Kreativer Umgang mit der Klopapier-Krise: Kamillenduft auf Spanisch

Es rieche nach Kamille, steht auf Spanisch auf einer Toilettenpapierverpackung in einem Supermarkt in Fremont (Kalifornien) geschrieben. Die Läden erklären, sie hätten kreativ werden müssen, um die Käufer zu versorgen. Experten für Lieferketten gehen jedoch davon aus, dass das mexikanische und andere Klopapier nur vorübergehend in den US-Supermärkten zu finden ist, bis die einheimischen Produzenten wieder aufholen.

Das meiste normalerweise auf dem US-Markt verkaufte Toilettenpapier wird auch in den USA hergestellt. Es ist günstig in der Herstellung, nimmt aber in Lastwagen und auf Containerschiffen viel Platz ein, weshalb sich der Import nicht lohnt. Normalerweise. Denn anstelle der Marken Charmin und Cottonelle sind jetzt Vogue und Delsey aus Mexiko in den Regalen zu finden, daneben Cashmere aus Kanada und King Blue aus Trinidad und Tobago.

US-Produzenten stellen nur noch einfaches Klopapier hier

Einige US-Hersteller sind auch dazu übergegangen, ihr Sortiment einzuschränken und erstmal kein Klopapier mit stärkeren Seiten oder Aloe Vera zu produzieren, und sich stattdessen auf die einfachen Sorten zu fokussieren und diese in die Läden zu bringen.

Laut Professor Penfield könnte es noch drei bis fünf Monate dauern, bis US-amerikanische Hersteller keine Probleme mehr mit der erhöhten Nachfrage haben. Ein Grund: Die Leute erledigen ihr Geschäft vermehrt zu Hause und nicht im Büro oder in der Schule. Die Verkäufe von Toilettenpapier stiegen in diesem Jahr laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen bisher um 22 Prozent.

In der Coronakrise ist der US-Amerikaner nicht mehr so wählerisch

Die Unternehmen, die Klopapier für den mexikanischen Markt herstellen, waren überrascht, dass ihre Produkte nördlich der Grenze zu kaufen sind. "Es ist unerwartet, dass wir in einem US-Geschäft zu finden sind", sagte Amy Bellcourt, Sprecherin von Essity, einer schwedischen Firma, die die Marke Regio in Mexiko herstellt.

Die Kunden in den USA kaufen derweil, was sie kriegen können. “Wenn die Regale knapp oder gar nicht gefüllt sind, greifen sie, was auch immer sie zu greifen bekommen”, sagt Erika Marsillac, Professorin für Supply Chain Management an der Old Dominion Universität in Norfolk in Virgina. Normalerweise sei das jedoch anders: “Amerikanische Konsumenten sind, bei genügend Auswahl, sehr, sehr wählerisch.”