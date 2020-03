Für Corona-Einsatz: Französischer Supermarkt überweist Mitarbeitern Sonderprämie

Anzeige

Die französische Supermarkt-Kette “Auchan” bedankt sich bei seinen Mitarbeitern für das derzeitige Engagement mit einer Sonderprämie, berichtet die Frankfurter Allgemeine (FAZ). 1000€ sollen die insgesamt 65.000 Beschäftigten überwiesen bekommen.

Während viele andere Arbeitnehmer mittlerweile im “Home Office” sitzen, tun Supermarkt-Mitarbeiter weiterhin vor Ort ihre Pflicht, obwohl vielerorts Handschuhe fehlen. „In einer außergewöhnlichen Lage braucht man auch ein außergewöhnliches Engagement“, so Edgar Bonté, Präsident des entsprechenden Auchan-Geschäftsbereichs laut FAZ.

Insbesondere bei Personen, die auf niedrig bezahlten Posten arbeiten, müsse das gewürdigt werden. Deshalb möchte die Kette dieses Engagement nun entsprechend honorieren. Diese Prämie kostet das Unternehmen rund 65 Millionen Euro. Auch die Regierung zeigt ihren Respekt vor den Beschäftigten: Die Sonderprämien bleiben komplett steuerfrei.

Corona-Pandemie wirft soziale Fragen auf

In Frankreich hagelte es in den letzten Tagen Kritik, denn die Mitarbeiter der Supermärkte sind dazu verpflichtet, ihrem regulären Job nachzugehen. Die Arbeitnehmer in leitenden Positionen hingegen können von zu Hause arbeiten. Dieser Umstand wirft einige Fragen auf.

Drei französische Arbeitgeberverbände und fünf Gewerkschaften haben sich deshalb zusammengetan und die Regierung dazu aufgerufen, Schutzmaterialien bereitzustellen. Außerdem wurde laut FAZ gerade ein Gesetz erlassen, das Arbeitgebern erlaubt, ihren Angestellten während der Ausgangssperre vorzuschreiben, bis zu sechs Urlaubstage zu nehmen. Auch die Vorschriften für Sonntags- und Nachtarbeit wurden mittlerweile gelockert.

RND/lth