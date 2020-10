Wegen Corona: Düsseldorfer Prinzenpaar bekommt zweite Karnevalssession

Anzeige

Düsseldorf. Wie das Kölner Dreigestirn wird auch das designierte Düsseldorfer Prinzenpaar das närrische Volk für die Dauer von zwei Sessionen regieren. Das Comitee Düsseldorfer Carneval sprach bei der Bekanntgabe seines Beschlusses am Donnerstag von einer Premiere. Das Motto „Wir feiern das Leben“ werde ebenfalls bis Ende der Session 2022 gelten. Der Termin der Kürung von Dirk Mecklenbrauck und Uåsa Katharina Maisch müsse wegen der verschärften Corona-Beschränkungen erneut verschoben werden. Angepeilt werde dafür nun ein neuer Termin im Januar 2021.

Völlig ohne Publikum vor Ort werde der Hoppeditz am 11.11. um 11:11 Uhr aus seinem Senftopf klettern, um seine mit Spannung erwartete Rede zu halten. Die traditionelle Zeremonie in einem Innenhof des Düsseldorfer Rathauses werde allerdings per Video-Stream live ins Internet auf Facebook, YouTube und auf die CC-Website übertragen.

Auch in Köln regiert das Dreigestirn zwei Amtszeiten

Das Festkomitees Kölner Karneval hatte am Montag angekündigt, dass das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau in der Stadt zwei Amtszeiten regieren werde. Viele Höhepunkte der kommenden Session wie der Rosenmontagszug könnten so nicht stattfinden. Daher habe man dem designierten Dreigestirn angeboten, „in die Verlängerung“ zu gehen.