Wegen Corona-Ausbruch mit indischer Variante: Etwa 200 Menschen in Hochhäusern in NRW unter Quarantäne

Velbert. Mehrere Bewohner zweier Hochhäuser in Velbert haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie ein Sprecher der Stadt Velbert dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag bestätigt, wurde für die Bewohner beider Häuser am Montag eine Quarantäne angeordnet. Diese betreffe etwa 200 Menschen. Die Infizierten hätten sich mit der indischen Coronavariante angesteckt.

Die Quarantäneanordnung werde tagsüber vom kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert, nachts übernehme ein Sicherheitsdienst, erklärt der Sprecher. Das Deutsche Rote Kreuz kümmere sich um die Verpflegung mit Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs.