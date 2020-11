Weg mit dem Horror-Ort - Epstein-Villa wird abgerissen

Anzeige

Manche Orte brauchen einen Neuanfang. Das Haus in Florida, in der Jeffrey Epstein junge Mädchen sexuell missbrauchte, ist von einem Grundstücksmakler gekauft worden. Drei Monate wartete der Bau auf Bieter, die es kaufen wollten, Doch die Villa wurde entpuppte sich als Ladenhüter. Jetzt will ein neuer Eigentümer diese abreißen und ein neues Domizil errichten.

Noch im Dezember soll Epsteins Villa fallen

Das Haus am Palm Beach ist etwa einen Kilometer von Donald Trumps herrschaftlichem Anwesen Mar-a-Lago entfernt. Im Juli wurde es für knapp 22 Millionen Dollar angeboten. Der Immobilienentwickler Todd Michael Glaser, der über den letztlich gezahlten Preis schweigt, will die Abrissbirne noch im Dezember ansetzen, wie er am vergangenen Montag mitteilte. Ersetzt werden soll der Bau durch ein neues, 14.000 Quadratmeter großes Luxushaus, wie Glaser dem „Wall Street Journal“ mitteilte.

Glaser wird zitiert: „Palm Beach wird ziemlich glücklich darüber sein, dass es wegkommt.“ Bereits seit Epsteins Inhaftierung ist das Anwesen, das auch in der Netflix-Doku „Jeffrey Epstein: Filthy Rich“ zu sehen ist, verschlossen. Unbekannte hatten „Gone, but not forgiven“ auf das Eingangsportal gesprüht.

Epstein, der sich – angeklagt wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger – am 23. Juli 2019 in der Haft das Leben genommen hatte, hatte die Villa 1990 laut „Daily Mail“ für 2,5 Millionen Dollar erworben.

Noch auf dem Markt ist – laut der Website der Modlin Group – Epsteins New Yorker Stadthaus. Der geforderte Preis: 88 Millionen Dollar. Beworben wird die „Goliath Mansion“ als letzte und größte ihrer Art, die in den Dreißigerjahren entstand. Auf 2600 Quadratmeter Wohnfläche (40 Zimmer, 10 Schlafzimmer, 15 Badezimmer) kann man im „größten Einfamilienheim New Yorks“ wohnen. Der Name Epstein wird nirgends genannt.